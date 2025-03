Catania: si sposta per evitare la buca e si ribalta

CATANIA – Un’utilitaria si è ribaltata in un incidente tra Catania, San Gregorio e Tremestieri, in via XX Settembre quasi all’imbocco di via Carnazza. Per evitare una buca la guidatrice si sarebbe spostata repentinamente, urtando una Panda posteggiata: l’impatto ha provocato il capovolgimento della macchina, che poi con un’ulteriore giravolta è ritornata con le ruote sull’asfalto. Per la donna solo qualche contusione. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e un’ambulanza, la strada è stata chiusa e il traffico è rimasto bloccato.