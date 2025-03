Catania, rientri in vista

Il Catania recupera qualche pezzo. Per il derby di Messina, Mimmo Toscano ritroverà certamente Stoppa (foto Catania Fc Facebook), che ha scontato i due turni di squalifica rimediati dopo il rosso contro l’Altamura. Dall’infermeria potrebbero uscire in due: Anastasio, assente a Latina dopo avere forzato contro il Foggia, e Dalmonte, indisponibile da oltre un mese dopo avere debuttato a Cerignola ed essersi fermato dopo appena mezz’ora per infortunio muscolare.

Nel Messina mancheranno gli squalificati Dumbravanu e Crimi, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la gara con la Cavese. Sempre fuori causa per infortunio Ingrosso e Chiarella, ex di turno insieme con Haveri e Costantino. Da valutare le condizioni di Gyamfi, uscito a Cava dopo 20 minuti per un problema fisico e comunque destinato ad essere rilevato da Lia. Tra i pali rientrerà Krapikas, che ha scontato i tre turni di stop disciplinare. In mediana spazio a Buchel.

Per la gara in programma domenica alle 19.30 allo stadio Franco Scoglio, il prefetto di Messina ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea. Telecolor trasmetterà in diretta esclusiva la partita. La nostra emittente offrirà una versione maxi di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve, interviste di Marco Carli.