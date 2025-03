CATANIA – Lacrime, applausi e tanti palloncini a Catania per Simone D’Arrigo. Al funerale nella chiesa di San Luigi, in viale Mario Rapisardi, una grande folla stamattina ha salutato il sedicenne morto pochi giorni fa cadendo da un lucernario al centro commerciale Etnapolis di Belpasso. Il corpo del ragazzo era in una bara bianca, scortata in corteo dai suoi compagni di classe affranti dal dolore.