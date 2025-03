Catania, novità in arrivo

Novità in vista. A due giorni dal derby in trasferta contro il Trapani (diretta esclusiva su Telecolor a partire dalle 14), non mancano le varianti di formazione al vaglio dell’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, che domenica al Provinciale andrà in tribuna in seguito allo stop di un turno imposto dal giudice sportivo (in panchina il vice Napoli),

Le prime modifiche riguardano la difesa, reparto che potrebbe cambiare due pedine su tre rispetto all’ultima uscita. Del Fabbro rileverà lo squalificato Di Gennaro. Allegretto è pronto a fare altrettanto con Gega, nuovamente alle prese con noie a una spalla.

A centrocampo due posti per tre giocatori. Di Tacchio, che ha ormai smaltito i problemi fisici, si candida a una maglia da titolare in alternativa a uno tra De Rose e Quaini. Sulle fasce conferme per Raimo e Anastasi.

In avanti si insisterà con la formula con due trequartisti in appoggio a una punta. Fiducia a Jimenez e Lunetta. Il centravanti potrebbe tornare ad essere Montalto (foto Catania Fc Facebook), titolare annunciato contro il Crotone e ora in ripresa dalla sciatalgia che lo ha fermato poco prima del calcio d’inizio del match contro i calabresi.