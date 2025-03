Catania, nella stalla abusiva pony e purosangue

CATANIA – I carabinieri hanno scoperto una stalla abusiva nel centro storico di Catania e denunciato un 36enne che aveva allestito un locale senza alcuna autorizzazione. Dentro erano rinchiusi 2 cavalli, un purosangue e un pony, formalmente intestati ad altre persone e per i quali quindi non era stato effettuato il passaggio di proprietà. Anche gli animali erano privi dei necessari documenti.

Sono stati trovati pure numerosi flaconi di farmaci per uso veterinario, per i quali il proprietario non è stato in grado di fornire la prescrizione medica. I cavalli sono stati affidati in custodia giudiziale a uno stabilimento fuori provincia, mentre i farmaci sono stati sequestrati.