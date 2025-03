Catania macchina da trasferta: 3-0 a Trapani

Il Catania vola, il Trapani sprofonda. I rossazzurri conquistano l’ottavo risultato utile consecutivo, con quattro vittorie in trasferta, e viaggiano a vele spiegate verso i playoff. I granata, al contrario, collezionano la sesta sconfitta di fila e a fine gara cambiano di nuovo allenatore: via Torrente, torna Aronica.

Toscano, squalificato rimpiazzato in panchina dal suo vice Napoli, schiera Lunetta falso nove con Stoppa e Jimenez alle sue spalle. Di Tacchio vince il ballottaggio a centrocampo con De Rose, gioca Celli braccetto di sinistra. Il Trapani, che indossa le maglie celebrative per i 120 anni della società, si schiera con la difesa a 3, a specchio rispetto agli avversari. In campo dal primo minuto il nuovo arrivato Kragl, che agisce alle spalle di Anatriello insieme con Ciuferri. In tribuna i due presidenti Antonini e Pelligra.

Serve un po’ alla gara per entrare nel vivo. La prima emozione è targata Trapani: Piovanello crossa da sinistra, la difesa etnea allontana e sulla respinta arriva per primo Toscano che colpisce al volo dal limite costringendo Dini alla parata. I rossazzurri rispondono con un colpo di testa centrale di Lunetta.

Alla prima conclusione vera il Catania va in vantaggio: schema su calcio d’angolo, il pallone arriva ad Anastasio che dai 30 metri lascia partire una gran conclusione verso l’angolino alla sinistra di Ujkaj. Gol bellissimo, il suo terzo stagionale (foto Catania Fc Facebook).

I rossazzurri accusano qualche problema nelle chiusure sulla trequarti granata e giungono al 45′ con i tre difensori e Quaini ammoniti. Napoli corre ai ripari e a inizio ripresa inserisce De Rose proprio per Quaini, dentro pure Montalto per Stoppa. Nel Trapani c’è Daka al posto di Zappella.

Trascorrono due minuti e il Catania raddoppia: non scatta la trappola del fuorigioco, Lunetta, lanciato con una bella giocata da Di Tacchio, si ritrova a tu per tu con Ujkaj e lo supera con un preciso pallonetto. Quinto gol per il jolly etneo, sempre più un fattore per la squadra di Toscano.

Il Trapani non reagisce, sbaglia spesso dietro e concede presto agli ospiti una favorevolissima occasione per il 3-0, ma Montalto su assist di Jimenez fallisce clamorosamente a porta vuota spedendo il pallone sul fondo da pochi passi.

Gli etnei hanno un’altra ottima opportunità con Montalto, presentatosi solo in area, e Frisenna: il centravanti perde l’attimo giusto e non riesce a tirare, sugli sviluppi il nuovo entrato cerca il gol di rabona ma manda fuori.

La prima rete in rossazzurro del centrocampista catanese è solo rimandata: Montalto pesca bene De Paoli che fornisce un intelligente assist a Frisenna, pronto ad appoggiare in rete sul secondo palo per lo 0-3 definitivo.

Si chiude con una vittoria importante in vista del prossimo match con l’Avellino in casa, a cui gli etnei arrivano con grande convinzione e forti del quinto posto in classifica. Buio pesto in casa dei granata, alla sesta sconfitta consecutiva e all’ennesimo cambio in panchina.

TRAPANI-CATANIA 0-3

TRAPANI (3-4-2-1): Ujkaj; Celiento, Malomo (34′ st Sabatino), Mulè; Zappella (1′ st Daka), Carraro, Toscano (15′ st Ruggiero), Piovanello (22′ st Ciotti); Kragl (22′ st Ongaro), Ciuferri; Anatriello. A disposizione: 22 Barosi, 81 Salamone; 28 Silvestri; 10 Segberg, 8 Hraiech, 14 Verna, 16 Sciortino; 11 Stensrud, 19 De Caro. Allenatore: Torrente.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Del Fabro, Celli (18′ st Allegretto); Raimo, Quaini (1′ st De Rose), Di Tacchio, Anastasio; Jiménez (25′ st Frisenna), Stoppa (1′ st Montalto); Lunetta (36′ st De Paoli). A disposizione: 13 Farroni, 12 Butano; 24 Gega, 51 Rizzotti; 8 Sturaro, 37 Forti. Allenatore: Napoli.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

RETI: 40′ pt Anastasio, 3′ st Lunetta, 42′ st Frisenna.

NOTE: spettatori 5.203. Ammoniti: Quaini, Toscano, Celli, Del Fabro, Ierardi. Angoli: 1-2. Recupero: 3′; 2′.