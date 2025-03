Catania-Lodi, è finita

Il Catania ha reso nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il ‘brand ambassador’ Francesco Lodi. “Ringrazio la società – dice l’ex calciatore rossazzurro – per avermi dato la possibilità di partecipare alla rinascita del calcio in questa città, alla quale sono profondamente legato. La mia scelta di concludere il rapporto professionale con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza prevista è dettata esclusivamente da motivi familiari. Con il cuore sarò sempre al fianco del Catania”. Per il presidente Rosario Pelligra “Ciccio Lodi è stato importante e sarà sempre un amico: all’uomo e al professionista auguriamo semplicemente il meglio”.