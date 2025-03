Catania: l’auto sbanda, alla guida un ubriaco

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un 33enne di Ramacca per guida sotto l’influenza di alcool. Era su una Fiat Panda e stava percorrendo via Armando Diaz sbandando a destra e a sinistra: fermato per un controllo, subito ha evidenziato i classici sintomi di chi abusa di alcolici, come un andamento incerto e barcollante e difficoltà ad esprimersi correttamente a causa della bocca impastata. L’etilometro ha rivelato che aveva un tasso alcolemico pari a 1,29 grammi per litro, ovvero superiore alla soglia di 0,8 g/l prevista dal codice della strada. E’ stato poi accertato che non era nuovo a questo genere di cose: infatti meno di un mese fa la patente gli era stata ritirata dai carabinieri di Enna. Oltre multa dunque è arrivata la denuncia penale.