Inchiesta sul clan Borgata, 19 condanne

CATANIA – Oltre 182 anni di carcere nei confronti di 19 persone condannate nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catania e dei carabinieri di Siracusa sul clan Borgata del novembre del 2023. Gli imputati rispondevano a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi. Il gruppo, utilizzando dei droni, avrebbe provato a far entrare droga e telefonini nel carcere di Cavadonna (Siracusa). Il drone venne sequestrato dai carabinieri che sorpresero due indagati che avevano appena legato all’apparecchio un involucro contenente 3 telefoni cellulari di piccole dimensioni. Dalle indagini emersero anche episodi di violenza e pestaggi nei confronti di chi non pagava gli stupefacenti, incendi di auto o attentati a colpi di fucile.

Il gup del tribunale di Catania ha condannato: Gianclaudio Assenza, 20 anni; Claudio Barone, un anno quattro mesi e 5.000 euro di multa; Salvatore Barresi, 16 anni; Luca Costanzo tre anni e otto mesi; Francesco Fiorentino, 8 anni; Francesco Giliberto, dieci anni; Simone Glietti, dieci anni; Danilo Greco, 18 anni e otto mesi; Robert Iacono, 11 anni e quattro mesi; Massimo Mancino, dieci anni; Giuseppe Messina otto anni e otto mesi; Michael Motta, cinque anni; Johnny Pezzinga, 14 anni; Davide Pincio, 16 anni; Salvatore Polini, sei anni e otto mesi e 30.000 euro di multa; Andrea Raitano, otto anni e otto mesi; Ivana Rizza quattro anni e otto mesi e 20.000 euro di multa; Cristian Toromosca, due anni e otto mesi; Morena Zagarella sette anni e quattro mesi.