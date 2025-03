Catania, il convento passa un altro pari

Terzo pareggio consecutivo del Catania che con undici assenti non riesce ad andare oltre, e probabilmente non può in queste condizioni, detto che pochi giocatori, quasi nessuno, sono capaci di prendersi dei rischi. Toscano perde anche Montalto e deve rinunciare a De Paoli. Corallo dal primo minuto in avanti con Luperini e Jimenez alle spalle. Rientrano Anastasio e Di Gennaro.

Ancora in ribasso il numero di spettatori al Massimino (poco più di 1.300 biglietti venduti oltre alla quota abbonati) e fischi per gli etnei alla presentazione delle squadre. Il primo a farsi vivo è il Foggia con una conclusione di Gala da fuori area, respinta da Dini. Il Catania risponde con un colpo di testa di Del Fabro che finisce a lato. La squadra ospite è comunque più pericolosa: su assist di Gala il senegalese Sarr manda fuori di poco.

Il ritmo è basso, serve sempre chi possa accendere la luce. Ci prova Jimenez che, dopo un passaggio filtrante di Raimo, serve Corallo; sull’attaccante rinviene Tascone. La deviazione c’è ma si riparte con una rimessa. In una partita che non regala emozioni il Foggia ha maggiore verve: Zunno manda fuori dopo un’azione personale. Anastasio, recuperato in extremis e subito in campo, è comunque intraprendente: su un suo cross dalla trequarti Corallo manda fuori di testa.

I rossazzurri rischiano anche a inizio ripresa: Gala crossa da sinistra, Tascone indirizza in porta ma trova l’opposizione di Frisenna, poi l’arbitro ferma il gioco per fallo in attacco. Al 10′ Dini para su Orlando, poco prima di uno dei pochi cambi che Toscano può permettersi: entra Lunetta per Corallo, con Luperini che va a fare la punta. Questo passa il convento nella costante emergenza. I rossazzurri, complice anche il nuovo entrato, ci provano ma inevitabilmente sono mancanti in zona gol.

Quando il Foggia affonda però si fa pericoloso: incursione di Orlando, il suo cross trova prima la deviazione di Di Gennaro e poi quella di Sarr che manda in rete. Il Catania va sotto. Sembra già finita perché le soluzioni in casa etnea sono pochissime, ma i rossazzurri non si arrendono, costruiscono sulla destra e vanno al cross con De Rose: interviene Anastasio di destro e pareggia. Sul finale arriva ancora una contestazione: sempre Anastasio si lamenta per un tocco di mano in area di Zunno su una sua conclusione. Ci prova anche Jimenez, De Lucia non trattiene, poi gioco fermo per fallo di Lunetta sul portiere.

In curva Sud viene esposto uno striscione: “Chiacchiere e presunzione rispecchiano la vostra incompetente gestione”, con il vicepresidente Grella preso di mira. Spaccatura ormai evidente in una stagione che sul campo porta un altro pari nella corsa, se così si può chiamare, verso il minimo obiettivo dei play off.