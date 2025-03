Catania: fugge su ciclabile, agente a piedi lo ferma

CATANIA – C’è voluto un complicato inseguimento per fermare un 22enne che alla vista dei poliziotti è scappato a tutta velocità con il suo scooter lungo la pista ciclabile di Librino. Gli agenti di Catania lo avevano adocchiato in viale Moncada, quindi lo hanno visto sfrecciare contromano per sottrarsi al controllo. E’ arrivata anche un’altra volante di supporto, ma il ragazzo ha imboccato la pista ciclabile, rendendo impossibile l’inseguimento con la macchina; così uno degli agenti è sceso e a piedi è riuscito a raggiungerlo. Il 22enne ha opposto una forte resistenza, dimenandosi e scalciando, fino a colpire il poliziotto alla spalla destra. Quando è stato immobilizzato gli agenti hanno potuto scoprire che aveva con sé tre dosi di marijuana. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.