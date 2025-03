Catania: beccato pusher in smart working

CATANIA – Aveva trasformato la propria casa in una base logistica per conservare e confezionare marijuana da vendere ai suoi clienti. La polizia ha arrestato un pusher catanese, classe 1974, colto in flagranza. I poliziotti hanno perquisito una casa nel quartiere San Cristoforo, nella disponibilità del pusher, ritenendo particolarmente fondato il sospetto che potesse trovarsi nascosto in casa un ingente quantitativo di droga. Sono stati trovati 3,6 chili di marijuana, in parte già suddivisi in confezioni nella carta stagnola, pronti per essere smerciati. Un’altra parte di droga, invece, è stata trovata ripartita in buste sottovuoto. Durante il controllo dei poliziotti, in casa era presente anche il pusher che è stato arrestato e condotto in carcere.