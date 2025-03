CATANIA – Un’auto Opel Corsa ha preso fuoco oggi pomeriggio intorno alle 17 in corso Italia a Catania, all’altezza dell’incrocio con via Martino Cilestri. In tutta la zona, tra corso delle Province e viale Vittorio Veneto, il traffico è andato in tilt. Decine le chiamate di passanti e di residenti nelle zone limitrofe per l’intensa colonna di fumo che si è sviluppata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. GUARDA LE FOTO