Catania, agli incappucciati finisce male

CATANIA – Sono stati sorpresi dalla polizia a Catania mentre si aggiravano con il passamontagna tra le macchine posteggiate in via Santa Sofia. Il 67enne e il 65enne sentendosi scoperti hanno provato a nascondersi tra i binari del passaggio a livello all’altezza di via della Sorgiva, ma sono stati fermati. Indossavano ancora il passamontagna e i guanti in lattice: il 65enne nascondeva in tasca un cacciavite, mentre il 67enne aveva numerose fascette in velcro, un paio di grosse forbici e del nastro adesivo da imballaggio. Il più grande peraltro avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire solo per motivi di salute: ed effettivamente in tarda notte aveva contattato il commissariato per comunicare che sarebbe andato in ospedale perché stava poco bene. In realtà i poliziotti l’hanno trovato impegnato a fare tutt’altro.