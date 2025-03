CATANIA – Anche il Fai è sceso in campo per salvare il porticciolo di Ognina dalla privatizzazione. Siamo alle ultime battute della raccolta di firme per inserire l’area catanese tra i luoghi del cuore, una campagna per proteggere aree di particolare interesse per la comunità. L’iniziativa del Fondo per l’ambiente italiano (qui il link) è un ulteriore tentativo dei cittadini per preservare il piccolo porto catanese, in una battaglia che negli ultimi anni ha visto manifestazioni di protesta di residenti e marinai e l’intervento della politica.