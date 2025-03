Catania, sequestrati 220 chili di pesce

CATANIA – Da controlli nei mercati rionali di Catania sono emerse violazioni amministrative per 6.000 euro, alle quali si aggiunge il sequestro di circa 220 chili di prodotto ittico privo di tracciabilità detenuto e commercializzato abusivamente. Oltre 100 chili di prodotti dichiarati non commestibili sono stati consegnati a strutture per lo smaltimento rifiuti, mentre i prodotti idonei al consumo sono stati dati in beneficenza. Complessivamente sono scattate multe per 16.000 euro per commercio abusivo senza licenza, occupazione di suolo pubblico e mancanza di requisiti professionali per il commercio.