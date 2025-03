CATANIA – Teneva in casa munizioni di vario calibro e una pistola a salve senza tappo rosso ma è stato scoperto dalla polizia che lo ha denunciato per detenzione illegale di munizioni. Gli agenti hanno eseguito un controllo domiciliare nella zona di piazza Palestro, dopo la segnalazione della presenza di armi e munizioni detenute senza autorizzazione da un uomo, 23enne catanese, sottoposto all’obbligo di dimora per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo, condotto dai poliziotti delle volanti, ha consentito di trovare, nella casa del 23enne, all’interno della cassettiera della camera da letto, ben cinque cartucce di calibro differente e una pistola a salve priva di tappo rosso che è stata sequestrata al fine di verificare eventuali modifiche apportate per renderla potenzialmente offensiva. Il 23enne è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo.