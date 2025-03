CATANIA – “Nonostante lo slogan ‘Catania è casa’, alcuni consiglieri non hanno capito che il comune è la casa di tutti, non solo della maggioranza”. Lo affermano il consiglieri del M5s al Comune di Catania Graziano Bonaccorsi, Gianina Ciancio e Damien Bonaccorsi apprendendo “con stupore che l’Ufficio Stampa del Comune di Catania ha diffuso un comunicato firmato dai gruppi consiliari di maggioranza”. ” Un’operazione – affermano – che solleva gravi perplessità. L’ufficio stampa di un ente pubblico dovrebbe occuparsi di comunicazioni istituzionali, non di propagandare le lamentele dei partiti al governo della città”. I consiglieri pentastellati sull’argomento annunciano la presentazione di una formale interrogazione “per chiedere conto di questa vicenda: il Comune di Catania è la casa di tutti, non un ‘megafono’ della maggioranza”. La nota, diffusa ieri sera era un appello congiunto dei gruppi consiliari della maggioranza di centrodestra al Comune di Catania Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia e Trantino sindaco per “la tutela del libero esercizio di voto” dopo “intimidazioni e pressioni esterne prima del parere sul piano regolatore del porto di domani dell’aula”. “Le accuse di ‘intimidazioni’ da parte delle associazioni e dei comitati cittadini per il parere sul Piano del Porto – affermano i consiglieri del M5s – sono un tentativo maldestro di ribaltare la realtà, una narrazione vittimistica per delegittimare chi sta chiedendo trasparenza e rispetto dell’interesse pubblico. Ricordiamo che la vera pressione indebita potrebbe essere esercitata con ordini di scuderia sui gruppi di maggioranza. Indicazioni che potrebbero influenzare il voto dei consiglieri senza il tempo necessario per una valutazione seria e approfondita. E se i cittadini minacciano esposti e azioni legali, è solo perché pretendono trasparenza e rispetto dell’interesse pubblico, non certo perché vogliono condizionare un organo elettivo”.