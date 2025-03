CATANIA – Martedì 8 e giovedì 10 aprile il Policlinico di Catania offrirà visite dermatologiche gratuite specifiche sulla dermatite atopica dell’adulto e da quest’anno anche degli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Due giornate “open” per aderire anche quest’anno alla campagna nazionale “Dalla parte della tua pelle 2025” promossa dalla SideMast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse). Gli ambulatori al piano terra dell’edificio 4 di via Santa Sofia 78 saranno a disposizione dei pazienti, in modo gratuito, dalle 16 alle 18. Novità di quest’anno, è l’allargamento dei consulti anche agli adolescenti di età compresa tra i 12 ai 17 anni. Per prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, quest’anno la procedura sarà più facile: gli utenti, infatti, potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025 dove potranno trovare anche tutti i dettagli sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day. Dopo aver effettuato l’accesso al sito, dovranno rispondere a un semplice questionario. In base alle risposte date, il sistema assegnerà un “punteggio” alle manifestazioni cliniche segnalate; se queste sono indicative di dermatite atopica, l’utente riceverà un codice univoco grazie al quale potrà prenotare il suo consulto chiamando il call center.

La dermatite atopica è caratterizzata da un prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo che possono variare a seconda dell’età del paziente. L’impatto sulla qualità della vita dei pazienti è significativo: l’aspetto della cute arrossata e desquamante può infatti interferire con le relazioni sociali e il prurito forte e incessante può causare difficoltà di concentrazione, perdita di sonno, stanchezza. Nell’adulto, la patologia colpisce principalmente le mani e i piedi, le pieghe dei gomiti e delle ginocchia, i polsi e le caviglie, il collo, il viso e il torace. Il decorso è cronico, con alternanza di periodi di remissione parziale a periodi di peggioramento. La dermatite atopica si associa spesso ad altre manifestazioni come asma, rino-congiuntivite allergica, rino-sinusite con polipi nasali e allergie alimentari.