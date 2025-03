CATANIA – In occasione della giornata mondiale del riciclo al Palazzo della cultura di Catania durante il convegno “Percorsi di bioarchitettura” organizzato dal Comune e dall’università sono state premiate le migliori tesi degli studenti di Bioarchitettura, con il riconoscimento intitolato a Ugo Cantone. La prima classificata è stata Claudia Capilleri con la tesi dal titolo “Catania e l’archeologia industriale: proposta di riqualificazione dell’area dell’ex federazione italiana dei consorzi agrari in viale Africa”. Due le menzioni d’onore andate rispettivamente a Cristopher Mantilla Gill per la tesi “La torre del filosofo: un nuovo itinerario paesaggistico e museale per l’Etna” e a Simone Galatà per la tesi “Stampante 3D: sistemi costruttivi innovativi per la ricostruzione in un contesto post-emergenza”. Tra i relatori del convegno Salvo Cocina, dirigente generale del dipartimento della protezione civile.