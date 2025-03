CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 29enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pusher è stato beccato nella zona del porto a bordo di uno scooter, fermo in una strada poco illuminata, mentre sembrava attendere qualcuno. I militari lo hanno circondato, bloccandogli ogni possibile via di fuga. Sentendosi braccato, ancor prima di essere interrogato, ha cercato di giustificarsi, dicendo di essersi fermato solo per poter parlare liberamente al telefono. I carabinieri, notando il suo atteggiamento nervoso e la sua insistenza nel discolparsi, hanno approfondito il controllo e gli hanno trovato nella tasca del giaccone 10 dosi di crack.