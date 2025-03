CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato 24enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato una utilitaria Renault con tre persone a bordo che percorreva la circonvallazione, riconoscendo alla guida quel giovane che, soltanto qualche settimana prima, era stato arrestato perché trovato in possesso di droga e sottoposto all’obbligo di firma nel suo quartiere di residenza, Librino. In auto con una donna e una bambina, i carabinieri lo hanno seguito, fino a quando, arrivato vicino a via Lavandaie, si è fermato ed è stato avvicinato da una donna alla quale ha ceduto una dose di droga. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e identificato tutti i presenti, hanno perquisito la macchina e hanno trovato 23 dosi di marijuana. Il giovane pusher, recidivo, è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di dimora.