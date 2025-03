CATANIA – La trasferta di un pusher di 22 anni, da Trecastagni a Catania, è andata in fumo grazie all’intervento della polizia. Il giovane è stato fermato per un controllo dagli agenti, nella zona Cibali di fronte allo stadio Massimino. Non appena il 22enne ha abbassato il finestrino dell’auto, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana e, per questo motivo, hanno provveduto a perquisire il giovane e la sua auto dove, nel vano del sottosterzo, sono stati trovati 5 involucri con 42 grammi di marijuana e un involucro con 6 grammi di hashish. Poiché il ragazzo è ha già precedenti per droga, i controlli sono stati estesi anche alla sua casa, a Trecastagni, per verificare l’eventuale presenza di ulteriore stupefacente. In effetti, nel baule della sua camera da letto, sono stati trovati altri 7 grammi di marijuana, contenuti in un involucro con le stesse caratteristiche di confezionamento di quelli trovati in auto. Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata mentre il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.