CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 33enne sorpreso nel quartiere Pigno in possesso di droga e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. I militari lo hanno visto a bordo di uno scooter. Alla vista delle pattuglie, ha improvvisamente invertito la marcia fuggendo a velocità. E’ subito scattato l’inseguimento del fuggiasco, bloccato dopo poche centinaia di metri. Aveva ancora in mano tre involucri con quasi 10 grammi tra crack e cocaina, mentre nel giubbotto nascondeva un bilancino di precisione. I controlli si sono estesi anche alla casa del pusher, dove, nella sua camera da letto, sono state trovate altre dosi di cocaina e crack, un secondo bilancino e un dispositivo elettronico Obd modificato, dotato di una chiave digitale, utilizzato per avviare i veicoli senza la chiave originale e impiegato nei furti d’auto.