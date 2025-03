CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 20enne e un 21enne sorpresi a bordo di un’auto con 27 involucri di cocaina (17,8 grammi) pronti per essere spacciati e 177 euro in contanti. Sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La loro macchina è stata fermata per un controllo in via Cosentino. Una volta scoperti, i due non hanno potuto far altro che ammette le loro responsabilità. Sentito il pm di turno, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.