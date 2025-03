CATANIA – La polizia di Catania ha sorpreso numerosi guidatori di veicoli commerciali che utilizzavano una carta tachigrafica non propria, in modo da simulare l’avvicendamento alla guida di due autisti quando in realtà era soltanto uno. In questo modo l’autista può guidare ininterrottamente per oltre 20 ore, attraverso carte illecitamente denunciate come smarrite. Dopo ulteriori verifiche nelle ditte con il controllo delle flotte aziendali sono scattate complessivamente multe per oltre 50 mila euro.