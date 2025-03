CATANIA – Andava in giro con la droga nascosta in macchina ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. È la vicenda che vede protagonista un catanese incensurato di 31 anni che è stato arrestato. Gli agenti lo hanno fermato in via Torino per un controllo e perquisendo la macchina hanno scovato sotto i sedili posteriori e nello sportello del lato guida 30 involucri con marijuana e altri 7 con hashish. Il giovane è finito ai domiciliari.