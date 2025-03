CALTANISSETTA – Ieri mattina la polizia e i vigili urbani di Caltanissetta hanno eseguito controlli amministrativi in un’officina di riparazione e sostituzione di pneumatici, priva di autorizzazione. Il titolare, infatti, è stato trovato privo della documentazione necessaria, non avendo effettuato le dovute segnalazioni di inizio attività, ma anche privo dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi. Nel corso del controllo sono state sequestrate attrezzature per la riparazione e sostituzione di gomme e numerosi pneumatici usati. A carico dell’uomo sono state elevate numerose sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro.