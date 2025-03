CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia ha dato esecuzione al provvedimento del questore di Catania che ha decretato la sospensione temporanea per 7 giorni dell’attività di un bar di Caltagirone. Nel corso dei controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati, all’interno del bar oggetto del provvedimento, diversi clienti con precedenti, in particolar modo, in materia di stupefacenti.