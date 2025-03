Lite tra vicini finisce a calci e pugni: 4 arresti

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri di Vittoria e di Comiso, con l’ausilio degli agenti della polizia di Vittoria, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite tra famiglie. I militari hanno identificato le persone presenti, un niscemese 59enne residente a Vittoria, il figlio di 37 anni, un 46enne e il figlio di ventidue anni. I quattro, appartenenti a due distinte famiglie, sono stati i protagonisti di una lite scaturita per dissidi legati a problemi di vicinato. Alla presenza dei militari, in un crescendo di diverbi e reciproche accuse, sono passati dal dissidio verbale a quello fisico iniziando ad aggredirsi con pugni e calci. Le forze dell’ordine li hanno divisi con non poca difficoltà e hanno riportato la situazione alla calma. I quattro sono stati arrestati e posti ai domiciliari.