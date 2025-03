Cagnolina salvata in Sicilia e adottata in Toscana

BAGHERIA (PALERMO) – Era la vigilia dello scorso Natale e lei, gravemente malata, dolorante e infreddolita, cercava riparo dopo essersi intrufolata nell’androne di un palazzo a Bagheria. Per fortuna della cagnolina però Francesca Bellomo, volontaria animalista, passava da lì e, insieme all’assessore al Benessere degli animali, Giuseppe Tripoli, ha fatto portare d’urgenza l’animale dal veterinario. Il cane era in una condizione clinica assai critica, dovuta a una piometra in fase avanzata. Era quindi necessario un intervento chirurgico, “prima però – spiegano i volontari che l’hanno assistita – ha dovuto affrontare un periodo di cure intensive, per scongiurare il rischio di morte durante l’operazione”.

Oggi Anastasia, così è stata chiamata la cagnolina, è guarita ed è stata adottata da Massimo Danesi e dalla sua compagna, di Campo nell’Elba, in provincia di Livorno e proprio in queste ore è in viaggio con la sua nuova famiglia verso la Toscana. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a salvare Anastasia – dice il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli – un ringraziamento speciale però va a Massimo Danesi, che ha aperto il suo cuore e la sua casa a questa cagnolina sfortunata”. Manto nero, qualche baffetto bianco e occhi languidi, Anastasia con la sua storia è entrata nel cuore di Massimo che sta tornando in Toscana via mare, per evitare che la cagnolina subisca altri traumi. Massimo e la sua compagna, in passato, avevano già adottato, sempre a Bagheria, un altro cane di nome Alba.