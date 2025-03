Cade dall’ottavo piano e muore a 29 anni

CISTERNA DI LATINA – Ci sarebbe il tentativo di scattare un selfie estremo e spettacolare dietro la morte di un ragazzo di 29 anni, Dylan Torsello, caduto dall’ottavo piano di un palazzo tra via Po e via Primo Maggio a Cisterna di Latina. A dirlo, secondo quanto riportato dal Messaggero, è il fratello della vittima: “E’ scivolato per farsi un selfie spettacolare, come era suo solito fare”. L’incidente è avvenuto venerdì mattina e gli investigatori, che al momento non escludono nemmeno l’ipotesi di un gesto volontario, sono ancora al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto. La vittima era molto conosciuta in zona: lavorava in un pub e giocava a futsal nell’Ecocity Cisterna. Alcuni vicini, scrive Leggo, hanno riferito di un tragico precedente: pochi mesi fa, i cani di Dylan sarebbero caduti dallo stesso terrazzo, un evento che aveva colpito profondamente il ragazzo.