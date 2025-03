Brutta gente, chiuso il bar catanese

ADRANO (CATANIA) – La polizia ha sospeso per 7 giorni l’attività di un bar di Adrano perché ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati. In più controlli gli agenti hanno verificato che il locale, situato nella centralissima via Catania, era divenuto un luogo di incontro abituale di pregiudicati ritenuti responsabili di reati contro il patrimonio, contro la persona, tra cui anche tentato omicidio doloso, reati contro la pubblica amministrazione e legati allo spaccio di droga. La presenza di questi clienti non è risultata occasionale, quindi il questore ha fatto scattare il provvedimento.