Bloccati due minori con un’auto rubata

CATANIA – Due minorenni, 17 e 16 anni, sono stati sorpresi a Catania dalla polizia, il primo a bordo di un’auto risultata rubata da poco, il secondo mentre gli viaggiava accanto in sella a uno scooter. Hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Il 17enne è stato trovato in possesso di un martello frangi vetro e di un dispositivo Obd, strumento solitamente utilizzato dai malviventi per manomettere le centraline di avviamento delle autovetture e consentire l’accensione senza l’utilizzo delle chiavi. L’auto guidata dal 17enne aveva un finestrino infranto e il blocco di accensione divelto. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso.