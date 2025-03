PALERMO – Un’auto a gasolio è andata in fiamme sull’autostrada A19, in direzione Palermo, all’altezza dello svincolo di Bagheria. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I passeggeri a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. Si sono formate lunghe code per entrare nel capoluogo a causa del restringimento per consentire ai soccorritori di intervenire.