“Bacini idrici, in Sicilia sarà un’estate dura”

“Ho una visione pessimistica, il Meridione e le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell’anno scorso, la prossima estate sarà particolarmente dura”. Non è incoraggiante il commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua intervenendo a un convegno sul fotovoltaico flottante. Dell’Acqua ha rilevato che la situazione è talmente emergenziale che non c’è tempo da perdere, anche per i tempi della burocrazia per la mappatura delle aree idonee per la realizzazione di strutture.