Autista Rap si accascia e muore mentre lavora

PALERMO – Un operaio della Rap, Giuseppe Scafidi, è morto mentre era in servizio in via Giovanni Argento, nella zona di via Ernesto Basile a Palermo. L’autista del compattatore dell’azienda partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano si è accasciato improvvisamente durante il turno. Secondo le prime informazioni sarebbe dovuto andare in pensione a novembre. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Le indagini sono condotte dalla polizia. La Rap, l’azienda che gestisce l’igiene ambientale nel capoluogo siciliano, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore, manifestando vicinanza e dolore per la perdita.