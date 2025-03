PALERMO – Numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute stamattina alle 3.35 a Palermo, in via Archimede, per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un edificio di 3 piani. Si tratta di un attico e superattico, che è andato completamente distrutto. La famiglia residente, due genitori e tre bambini, sono stati accompagnati in ospedale con sintomi di intossicazione. Altre tre famiglie che vivono nello stabile sono state evacuate. Le cause del rogo sono ancora da accertare.