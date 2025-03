Dall’Asp di Trapani 1.000 referti istologici consegnati in ritardo

L’Asp di Trapani non aveva mai informato l’assessorato regionale alla Salute dei ritardi accumulati nella consegna dei referti istologici con centinaia di pazienti in attesa da mesi, con un arretrato quantificabile adesso in circa 1.000 casi. E’ quanto si apprende a conclusione della riunione convocata nel pomeriggio dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per chiedere chiarimenti ai vertici dell’Asp, al direttore generale Ferdinando Croce e al direttore sanitario Danilo Greco. Riunione, alla quale ha partecipato anche l’assessore Daniela Faraoni, che in alcuni frangenti è stata molto tesa.

L’assessorato della Salute, al termine della riunione, ha comunicato che affiancherà l’Asp di Trapani nella risoluzione delle criticità riscontrate nella consegna dei referti istologici, attraverso tutta la rete del sistema sanitario regionale, per consentire l’azzeramento dell’arretrato e il recupero della capacità di elaborazione secondo standard ottimali.