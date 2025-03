Asp Messina, via a concorso per 82 medici

MESSINA – L’Asp di Messina, per colmare le mancanze di dirigenti medici nei vari ospedali della provincia e per garantire una sanità di primo livello, ha approvato un bando per un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigenti medici. Si tratta di uno dei contratti più importanti e ampi di quelli banditi dall’Asp di Messina.

Questo concorso è indetto per la copertura di un totale di 82 posti di dirigente medico nelle seguenti discipline: 6 posti di dirigente medico di Psichiatria; 3 posti di dirigente medico di Medicina del lavoro; 8 posti di dirigente medico di Emergenza – Urgenza; 1 posto di dirigente medico di Neurologia; 2 posti di dirigente medico di Oncologia medica; 5 posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione; 6 posti di dirigente medico di Chirurgia generale; 5 posti di dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia; 7 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica; 28 posti di dirigente medico di Organizzazione servizi sanitari di base; 11 posti di dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

La direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea “l’importanza di questa iniziativa per garantire un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva ai cittadini”. “Il potenziamento degli organici – si legge in una nota – e il reclutamento di figure professionali qualificate rappresentano una risposta efficace alle sfide attuali del nostro sistema sanitario. La salute dei cittadini deve rimanere la nostra priorità assoluta e investire nel capitale umano è fondamentale per elevare gli standard di cura e garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione”.