Armi da guerra nel garage di San Cristoforo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 54enne incensurato per detenzione di armi clandestine, di tipo guerra, e alterazione di armi. I militari si erano messi sulle tracce del 54enne, formalmente residente a Vaccarizzo, ma spesso avvistato nel quartiere San Cristoforo mentre si recava in un vecchio garage, nel quale restava anche ore. Sono scattati così i controlli, prima della sua casa e poi del garage. Il 54enne ha inizialmente negato di utilizzare quel deposito, ignaro che i carabinieri lo seguivano da giorni. Trovate le chiavi che il 54enne aveva in tasca, i militari sono entrati e hanno perquisito la rimessa. I sospetti dei militari sono stati confermati: in un borsone nascosto su un soppalco, sono state trovate 3 carabine tipo guerra e una pistola a salve modificata nella canna e nel tamburo, oltre a 7 proiettili calibro 7,65. Tutte armi risultate clandestine. Per il 54enne è stato disposta la misura cautelare in carcere, mentre le armi e le munizioni saranno inviate al Ris dei carabinieri di Messina per le indagini di laboratorio.