Anziano trovato morto nell’armadio: arrestato coinquilino

PADOVA – È stato arrestato Alessio Battaglia, 40 anni, ricercato per la morte di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, il cui cadavere è stato trovato due giorni fa in due sacchi dentro l’armadio di un’abitazione a Limena (Padova). L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Padova in una casa a Monfalcone (Gorizia). È accusato di omicidio. L’indagato conviveva con la vittima ed era fuggito facendo perdere le tracce fino a stanotte quando i militari l’hanno individuato nel Goriziano e ammanettato.