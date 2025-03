Ancora uno scontro frontale sulla ‘Ragusana’: un morto e un ferito grave

LENTINI (SIRACUSA) – Un morto e un ferito grave nello scontro frontale tra un Fiorino Fiat e un tir sulla statale 194 “Ragusana”, vicino all’ospedale di Lentini. A perdere la vita è stato un 41enne straniero che viaggiava sul furgoncino come passeggero, mentre il guidatore, un 38enne, è stato portato all’ospedale Cannizzaro in condizioni delicate. Illeso il camionista. Il Fiorino procedeva in direzione Siracusa, il tir verso Catania. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Sempre sulla Ragusana 10 giorni fa hanno perso la vita i tre braccianti di Adrano, in un impatto frontale vicino allo svincolo di contrada Cannellazza.