Ancora caos in via Santa Sofia: multe e rimozioni

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta ieri mattina in via Santa Sofia per rimuovere molte macchine lasciate in sosta vietata vicino all’ingresso del pronto soccorso del Policlinico. Come successo altre volte le auto ostacolavano il passaggio dei mezzi di soccorso e degli utenti, nonostante i blocchi in cemento posizionati proprio per evitare irregolarità. Venti le multe per altrettanti automobilisti indisciplinati, per un totale di quasi 2.000 euro. Durante le fasi della contestazione alcuni cittadini si sono allontanati e quindi il relativo verbale sarà notificato a casa.