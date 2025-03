Agrigento capitale della cultura, si dimette dg

Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Albergoni è l’uomo che ha curato il dossier per la candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e diversi progetti come quello di Gibellina Capitale dell’Arte contemporanea per il 2026. A gennaio subito dopo l’inaugurazione ufficiale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a lasciare era stato il presidente della Fondazione, il professore Giacomo Minio dopo una serie di polemiche sulla gestione dell’evento. Albergoni ha rassegnato le dimissioni a poche ore dall’approvazione del bilancio della Fondazione, con la nuova presidente della Fondazione, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, che aveva anche espresso la volontà di servirsi di un consulente esterno.