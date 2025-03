Agguato passionale a Cibali, fermati padre e figlio

CATANIA – Padre e figlio di 50 e 25 anni sono stati fermati a Catania per un tentato omicidio. Il 3 marzo un quarantacinquenne è stato ferito a colpi di pistola vicino a un centro scommesse nel quartiere Cibali, in via Martelli Castaldi: le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso di risalire al 50enne e al 25enne; il padre avrebbe sparato sei colpi in rapida sequenza a distanza ravvicinata dopo un acceso litigio dovuto a precedenti screzi di natura personale “per comportamenti inopportuni nei confronti di una donna” (come scrive la Procura catanese) in passato a lui legata sentimentalmente ma ancor prima ex compagna del 50enne e madre del 25enne.

Nella casa del giovane, nascosta nell’armadio della stanza da letto, la polizia ha trovato una pistola revolver clandestina, priva di marca e di matricola. Il ragazzo è stato poi rintracciato nella notte del 5 marzo in un bed & breakfast, mentre il padre si è costituito. I due sono finiti in carcere.