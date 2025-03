Addio Bruno Pizzul, voce delle emozioni azzurre

E’ morto Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Pizzul, che aveva 86 anni, è deceduto all’ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da un paio di settimane. Era nato a Cormons (Udine), piccolo centro del Collio goriziano, l’8 marzo 1938. Laureato in Giurisprudenza, era entrato in Rai nel 1969. E’ stato per anni il commentatore delle partite della Nazionale fino al 2002, continuando poi a collaborare e a commentare le vicende calcistiche e sportive in generale. Negli ultimi anni era tornato a vivere nel suo Friuli, zona con la quale non aveva mai interrotto i rapporti. Nonostante l’età continuava a gestire una rubrica di calcio sul quotidiano friulano Messaggero Veneto e con varie altre testate anche televisive e radiofoniche. Da calciatore aveva vestito anche la maglia del Catania per un biennio alla fine degli anni ’50. In rossazzurro, giocando da difensore, conquistò la promozione dalla B alla A nel ’59-’60 e nella stagione seguente ottenne l’ottavo posto nella massima serie. Con lui, nella squadra allenata da Carmelo Di Bella, tanti nomi noti del calcio etneo come Mario Corti, Elio Grani, Giorgio Michelotti, Memo Prenna, Alvaro Biagini, Giuseppe Vavassori, Horst Szymaniak e Todo Calvanese.