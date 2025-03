Il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo la richiesta dell’avvocato Filippo Cacciola, ha annullato il sequestro preventivo di beni disposto dal gip nei confronti di Giuseppe Romano, ex direttore della filiale del Credito Valtellinese di Acitrezza. Il provvedimento, eseguito il 12 marzo dalla guardia di finanza, era stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in cui la banca è parte lesa, finalizzato all’accertamento di presunte ipotesi di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione per delinquere.