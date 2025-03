ACIREALE (CATANIA) – Le attività didattiche dei plessi scolastici nelle frazioni Santa Tecla, Scillichenti e Stazzo verranno sospese domani per l’interruzione della fornitura di energia elettrica, programmata per via della necessaria manutenzione sugli impianti di media tensione legata al pozzo Guzzi. Il sindaco Roberto Barbagallo ha emesso un’ordinanza.