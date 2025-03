ACIREALE (CATANIA) – Interverrà anche il sociologo Paolo Crepet all’incontro “Genitori e figli, tra difficoltà e voglia di essere capiti” che si terrà domenica 30 marzo 2025 alle ore 19,45 nella Basilica Collegiata di San Sebastiano, ad Acireale. Crepet ha affermato che “nel mondo di oggi le relazioni si stanno sgretolando e le persone sono sempre più sole”.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Bellini, gode della collaborazione dei club service del territorio ed è sostenuto dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo della Regione siciliana, dal Comune e dalla Diocesi di Acireale, dalla Basilica Collegiata San Sebastiano Martire. Aprirà l’evento il quartetto d’archi Moliére ed introdurrà l’argomento il dottor Salvo Noè.

“Abbiamo scelto Paolo Crepet – ha affermato Mattia Pennisi, presidente della Fondazione – per cercare di comprendere le difficoltà nelle relazioni e perché questo è un tema molto sentito dalle famiglie. Oggi i giovani difficilmente comunicano con i genitori, forse perché privi di modelli educativi o perché non riescono più a impiegare bene il proprio tempo libero, sempre più isolati a causa dell’uso eccessivo della tecnologia e del processo di digitalizzazione che ha portato a grandi cambiamenti sociali. In merito, la fondazione si prefigge l’obiettivo di puntare alle giovani generazioni per avvicinarle alla cultura”.